Kanibalistyczne love story. Zobacz zwiastun ''Bones and All'' nowego filmu Luca Guadagnino 0

Studio MGM opublikowało zwiastun nieco specyficznego filmu ukazującego miłosną historię. Produkcja nosi tytuł Bones and All i zaprezentuje nam intrygujący film o naturze człowieka i miłości pomiędzy dwójką kanibali.

film ''Bones and All''

Fabuła filmu opiera się na powieści Camille DeAngelis o tym samym tytule. Na filmowy scenariusz przełożył ją Dave Kajganich. Bones and All zaprezentuje nam historię dwójki młodych ludzi, kanibali – Maren i Lee, którzy wspólnie ruszają w podróż przez Amerykę za czasów Ronalda Reagana. W ich z pozoru idylliczną relację mocno wkrada się strach przed odmiennością, a ich przerażająca przeszłość non stop daje o sobie znać.

Za reżyserię i produkcję filmu odpowiada Luca Guadagnino. W rolach głównych Taylor Russell i Timothee Chalamet, który z Guadagnino spotkał się już w doskonałym włoskim romansie Tamte dni, tamte noce. W obsadzie są także Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese, Jessica Harper, Andre Holland i David Gordon Green.

Światowa premiera Bones and All odbędzie się na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Do kin produkcja ta trafi zaś 23 listopada.

Źrodło: ComingSoon