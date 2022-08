Pierwsze zdjęcia z serialu ''The Mayfair Witches'' opartego na cyklu Anne Rice

Na antenie stacji AMC w najbliższym czasie pojawi się serialowa wersja Wywiadu z wampirem. To jednak nie jedyna seria opierająca się na powieściowych cyklach Anne Rice, nad jaką pracuje AMC. Drugą jest produkcja The Mayfair Witches. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące ten projekt. Do zobaczenia poniżej.