Powstanie ekranizacja powieści Stephena Kinga ''Regulatorzy'' 0

Na kinowy ekran przeniesiona zostanie kolejna powieść amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga. Prawa do ekranizacji książki Regulatorzy nabyła firma producencka Bohemia Group.

fragment okładki powieści ''Regulatorzy''

Na język filmu powieść Kinga przełoży debiutujący w roli scenarzysty George Cowan. To na razie jedyne potwierdzone informacje odnośnie tej ekranizacji.

Powieść Regulatorzy Stephen King wydał pod pseudonimem Richard Bachman. W Polsce ukazała się ona w 1997 roku nakładem wydawnictwa Prima.

O czym opowiadają Regulatorzy:

Wentworth w stanie Ohio – typowe amerykańskie miasteczko, w którym wszyscy się znają, a każdy nowy dzień nie różni się od poprzedniego. Aż do pewnego letniego popołudnia, gdy do Wentworth wkroczą siły zła. A wraz z nimi postacie i pojazdy z telewizyjnego serialu MotoGliny 2200, niosąc śmierć przerażonym mieszkańcom. Ale to dopiero początek. Ocalałych czeka życie w świecie, w którym wszystko jest możliwe, nawet najstraszniejsze koszmary. A przed całkowitą zagładą miasteczko może ocalić tylko dziwnie dobrane trio: autystyczny chłopiec, który kiedyś odwiedził miejscowość o nazwie Desperacja, jego ciotka i starzejący się pisarz Johnny Marinville.

Powiązaną z Regulatorami książką Kinga już wydaną pod jego nazwiskiem jest powieść Desperacja, w której występuje także postać Johnna Marinville. Została ona zaadaptowana na film w 2006 roku.

Źrodło: Deadline, Lubimyczytać