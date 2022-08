Oscar Isaac gotowy ponownie zagrać postać znaną jako Poe Dameron 0

Oscar Isaac, który zagrał jednego z bardziej lubianych bohaterów nowej trylogii "Gwiezdnych wojen", czyli Poe Damerona, jest gotów powrócić do gwiezdnego uniwersum.

Oscar Isaac - "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Oscar Isaac miał niedawno okazję wziąć udział w audycji SiriusXM w trakcie, której powiedział, że jest otwarty na powrót do roli Poe Damerona, o ile historia będzie wystarczająco interesująca i na stanowisku reżyserskim zasiądzie odpowiedni człowiek.

Jestem otwarty na wszystko. Nigdy nie wiadomo. Tak naprawdę nie mam w tej kwestii konkretnych przemyśleń. Jestem otwarty na każdą dobrą historię. Czas to jedyna rzecz, która staje się wyzwaniem… starzenie się, dzieci i tak dalej. Jeśli będzie to świetna historia, świetny reżyser i Kathy Kennedy przyjdzie do mnie i powie: "Mam ten świetny pomysł", to jestem jak najbardziej otwarty.

powiedział hollywoodzki aktor

Jakiś czas temu Oscar Isaac powiedział, że nie ma żadnych konkretnych wytycznych odnośnie filmów, w których gra. Interesują go przede wszystkim dobre scenariusze i role, a to czy ma do czynienia z Marvelem, LucasFilm czy kinem niezależnym, jest rzeczą mniej istotną.

Sam Walt Disney na razie nie ma żadnych planów dotyczących powrotu Poe Damerona. A czy Wy bylibyście zainteresowani produkcją z tą postacią?

Źrodło: darkhorizons