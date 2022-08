Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zdarzyło się" - nagrodzony Złotym Lwem na weneckim festiwalu film trafi do polskich kin! 0

Nagrodzony Złotym Lwem na weneckim festiwalu Zdarzyło się to poruszająca opowieść o systemowej opresji oraz niemożności decydowania o własnym ciele przez kobiety. Choć film rozgrywa się w latach 60. poprzedniego stulecia, jest niezwykle aktualny i tym bardziej poruszający.

Akcja filmu opartego na autobiograficznej książce Annie Ernaux rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna bohaterka studiuje literaturę francuską na uniwersytecie. Przed zdolną dziewczyną, która marzy o karierze akademickiej, przyszłość stoi otworem. Niespodziewanie wszelkie plany staną pod dużym znakiem zapytania po wizycie w gabinecie lekarskim.

Ku swojemu zaskoczeniu Anne (hipnotyzująca Anamaria Vartolomei) dowiaduje się, że jest w ciąży. Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara więzienia. Czas Ucieka, napięcie wzrasta, bo na szali znalazła się przyszłość bohaterki.

W KINACH OD 28 PAŹDZIERNIKA 2022

Źrodło: Aurora Films