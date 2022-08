W Hollywood trwają przygotowania do wielkiej adaptacji znakomitej gry wideo z 2020 roku – "Ghost of Tsushima". Z najnowszych doniesień wynika, że produkcja będzie mocno inspirowana twórczością Akiry Kurosawy oraz zostanie nakręcona w języku japońskim.

Reżyserem filmu będzie Chad Stahelski, który jest doskonale znany z pracy przy franczyzie "John Wick". Twórca w rozmowie z Colliderem wyjawił, że studio wspiera jego wizję artystyczną i jest jak najbardziej przychylne pomysłowi z nakręceniem filmu w języku samurajów. Chad Stahelski powiedział także dlaczego tak bardzo chce zrealizować ten projekt:

Szczerze mówiąc, to prawdopodobnie rzeczy, które przestraszyłyby większość ludzi. To produkcja z gatunku fantasy. Tworzona z szacunkiem dla Akiry Kurosawy, który prawdopodobnie znajduje się w pierwszej piątce największych inspiracji w moim życiu, jeśli chodzi o kino. To szansa, aby wykorzystać technologię i ludzi przy tej ponadczasowej historii. To mitologiczna opowieść o walce dobra ze złem, odnajdywaniem człowieka, obserwowaniem, jak zmienia świat lub świat go zmienia. Jest tu wszystko co znajdziecie w twórczości Josepha Campbella.