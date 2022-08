Nie żyje Anne Heche. Aktorka znana z ''Sześć dni, siedem nocy'' miała 53 lata 0

Aktorka Anne Heche według prawa stanowego Kalifornii uznana została za zmarłą. Po wypadku, w którym uczestniczyła 5 sierpnia, leżała ona w stanie śpiączki.

Anne Heche, film ''Psychol''

Do wypadku z udziałem Anne Heche doszło w ubiegły piątek, 5 sierpnia w dzielnicy Mar Vista w Los Angeles. Auto, które prowadziła aktorka z dużą prędkością wbiło się w dwupiętowy budynek co spowodowało pożar. Po ponad godzinnej akcji ratunkowej udało się wyciągnąć Heche z płonącego wraku. Wtedy aktorka była jeszcze w stanie się komunikować, wkrótce po tym jednak straciła przytomność i już jej nie odzyskała. Do wczoraj była w śpiączce. Lekarze zdiagnozowali jednak śmierć mózgu. Zgodnie z wolą zmarłej, jej organy zostaną przekazane potrzebującym.

Anne Heche zmarła w wieku 53 lat. Osierociła dwójkę dzieci w wieku 20 i 13 lat.

Swoją karierę Heche rozpoczęła z początkiem lat 90. ubiegłego wieku. Jej pierwszą większą rolą był udział w filmie Przygody Hucka Finna. Popularność przyniosły jej takie produkcje jak Koszmar minionego lata, Sześć dni, siedem nocy, Psychol czy Wulkan. Obecnie na premierę z aktorką oczekuje serial HBO Max The Idol. Heche zdążyła także ukończyć zdjęcia do filmu Girl in Room 13 opowiadającym o czarnym rynku zajmującym się handlem ludźmi. Jego premiera we wrześniu. Projekt powstał dla stacji Lifetime.

Źrodło: Dark Horizons