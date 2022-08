Dinozaury znowu wędrują po Ziemi! Spektakularny finał trylogii na 4K UHD, BLU-RAY™ i DVD 0

Dinozaury znowu wędrują po Ziemi! Jednak ponowne zdominowanie planety przez te prehistoryczne drapieżniki może mieć katastrofalne konsekwencje… Ellie Sattler, Alan Grant i Ian Malcolm, czyli prawdopodobnie najsłynniejsi paleontolodzy na świecie powracają po ponad 20 latach w zamykającym sagę Jurassic World: Dominion. Film zadebiutuje na 4K Ultra HD, Blu‑ray™ i DVD już 8 września.

Cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar dinozaury znowu wędrują po Ziemi. To, że te prehistoryczne drapieżniki ponownie zdominowały planetę, może nieść katastrofalne konsekwencje. Dwa pokolenia bohaterów jednoczą siły. Paleontolodzy Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) i Alan Grant (Sam Neill) powracają, by dołączyć do Owena Grady (Chris Pratt) i Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) i przeżyć niesamowitą przygodę, która raz na zawsze zadecyduje o losie ludzi i dinozaurów.

Odpowiedzialnym za reżyserię ostatniej części sagi ponownie jest Colin Trevorrow, którego Jurassic World z 2015 roku stał się prawdziwym kinowym hitem. Steven Spielberg, twórca pierwszych części Parku Jurajskiego ponownie przyjął rolę producenta wykonawczego. Dzisiaj w pełni świadomy tego, jak wielki wpływ, nie tylko na kulturę popularną, ale i na zbiorową wyobraźnię miał jego film, w którym wskrzesił wymarłe miliony lat temu stworzenia.

"Park Jurajski" był najważniejszą rzeczą, jaka przydarzyła się paleontologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ten film pokazał dinozaury nowemu pokoleniu i zrobił to w zupełnie nowy sposób. To było wielkie przebudzenie dinozaurów, które poskutkowało niezwykłym zainteresowaniem studiami paleontologicznymi. Dzięki temu z kolei więcej pieniędzy można było przeznaczać na badania terenowe, a muzea wypełniły się eksponatami. Jesteśmy w złotym wieku paleontologii i do dziś, ktoś na świecie znajduje nowy gatunek dinozaura średnio raz w tygodniu. A trwa to już od ponad dekady. To wszystko za sprawą pokolenia paleontologów "Parku Jurajskiego".

przyznaje Stephen Brusatte, profesor paleontologii na Uniwersytecie Edynburskim, który pełnił rolę konsultanta

Jurassic World: Dominion jest zwieńczeniem tej trwającej już niemal trzy dekady serii, ale nie przypomina żadnego innego filmu, jaki pojawił się wcześniej.

W środku trylogii ma miejsce kataklizm, który zmienia wszystko – wyjaśnia Trevorrow. Dinozaury zabrane są z wyspy i wypuszczone na wolność. To stworzyło niesamowitą możliwość, by zobaczyć przypuszczalne konsekwencje podobnego zdarzenia. "Jurassic World: Dominion" to opowieść o potrzebie szacunku jaki powinniśmy oddać naturze. Jeśli się z tego nie wywiążemy, podobnie jak dinozaury, po prostu wyginiemy. Ten film to nie tylko podsumowanie trylogii rozpoczętej w 2015 roku, ale też domknięcie cyklu, który swój początek miał jeszcze w roku 1993. Dochodzą tutaj do głosu wszyscy bohaterowie, których oglądać mogliśmy w całej sadze.

wyjaśnia Trevorrow

Jurassic World: Dominion ukaże się na 4K Ultra HD, Blu-ray™ i DVD oraz w kolekcjonerskich wydaniach Steelbook już 8 września.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY™ i 4K ULTRA HD:

Rozszerzona o 14 minut wersja filmu dostępna jest w języku angielskim, z poziomu angielskiego menu

Źrodło: Galapagos