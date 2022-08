Serialowy prequel Johna Wicka przechodzi ze Starz do Peacock 0

Zapowiadany od dłuższego czasu serial The Continental będący prequelem filmów o Johnie Wicku zmienił swój dom. Projekt ten nie powstanie już dla Starz, a dla Peacock.

Keanu Reeves, film ''John Wick''

Zmiana ta jest rozsądna, głównie z powodu tego, iż w serwisie Peacock dostępne są dotychczasowe trzy pełnometrażowe filmy o przygodach Johna Wicka. Szczegóły o powodach przejścia serialu nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Wraz z tą informacją studio Lionsgate zajmujące się produkcją serialu ogłosiło, iż projekt zadebiutuje w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i seria ta nie zaliczy kolejnych opóźnień.

Akcja serialu rozgrywać ma się 40 lat przed wydarzeniami ukazanymi w filmach. Młody Winston Scott trafia do piekielnego półświatka, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością, którą myśli, że dawno zostawił za sobą. Spróbuje on przejąć tytułowy hotel będący miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców świata, co będzie skutkować w późniejszym czasie powstaniem całej sieci takich hoteli.

Zmiana usługi nie spowodowała zmiany formy serialu. Nadal The Continental planowany jest jako trzydniowe wydarzenie telewizyjne. Serial składać ma się z trzech 90 minutowych części.

Źrodło: ComingSoon