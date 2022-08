Tom Blyth i Rachel Zegler na pierwszym zdjęciu z prequela ''Igrzysk śmierci'' 0

Studio Lionsgate podzieliło się z całym światem pierwszym zdjęciem głównych bohaterów prequela serii '’Igrzyska śmierci'’. Na opublikowanej fotografii widzimy Toma Blytha i Rachel Zegler.

film ''Igrzyska śmierci''

Aktorzy Ci wcielają się w młodego Coriolanusa Snowa i Lucy Frey Baird – uczestniczkę Głodowych Igrzysk z ramienia Dwunastego Dystryktu.

Powstający prequel nosi tytuł The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Jego fabuła opiera się na powieści o tym samym tytule autorstwa Suzanne Collins. Film reżyseruje Francis Lawrence mający na swoim koncie trzy części orygialnej serii. Pracuje on na podstawie scenariusza Michaela Lesslie. W obsadzie są także Viola Davis jako Dr. Volumnia Gaul, Peter Dinklage jako Casc Highbottom, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera i Jason Schwartzman.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Premiera filmu 17 listopada 2023 roku.

