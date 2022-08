Queen Latifah i Ludacris w thrillerze drogi ''Koniec drogi'' 0

Netflix prezentuje thriller noszący tytuł Koniec drogi, w którym to w głównych bohaterów wcielają się znani raperzy – Queen Latifah i Chris Bridges szerzej znany jako Ludacris.

film ''Koniec drogi''

Film opowiada o mamie dwójki dzieci, która wraz z bratem przeprowadza się na drugi koniec kraju. W trakcie podróży stają się oni świadkami morderstwa. Od tego momentu ich podróż pogrąża się w kompletnym choasie i staje się coraz bardziej niebezpieczna. Ich śladem podąża bowiem morderca, który nie cofnie się przed niczym, aby pozbyć się niewygodnych świadków i odzyskać to co mu zabrali.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Film wyreżyserowała Millicent Shelton na podstawie scenariusza napisanego przez Davida Loughery. Ten zaś oparł się na oryginalnym pomyśle Christophera Moore’a. Shelton to uznana amerykańska reżyserka teledysków. Na swoim koncie ma także pracę nad wieloma serialami. Stanęła za kamerą pojedynczych odcinków Flasha, Imperium, The Originals czy The Walking Dead.

Obsadę filmu uzupełniają Shaun Dixon, Mychala Lee Beau Bridges, France Lee McCain i Jesse Luken.

Premiera filmu Koniec drogi 9 września, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix