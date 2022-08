Nie żyje znakomity niemiecki filmowiec Wolfgang Petersen 0

Wolfgang Petersen to niemiecki filmowiec, którego żadnemu kinomanowi nie trzeba przedstawiać. Niestety w dniu dzisiejszym nadeszła smutna informacja o śmierci legendarnego reżysera.

Wolfgang Petersen - "Niekończąca się opowieść"

Wolfgang Petersen miał 81 lat. Informację o śmierci filmowca potwierdziła jego firma producencka.

Ten niemiecki reżyser zapisał się w historii kinematografii kilkoma naprawdę głośnymi produkcjami. Jego fani z pewnością okrzykną wojenny dramat zatytułowany Okręt jego życiowym osiągnięciem, jeśli chodzi o karierę filmowca. Jednak jeśli spojrzymy dokładniej na jego filmografię to dostrzeżemy, jak znamienitym i różnorodnym filmowcem Wolfgang Petersen był.

To właśnie on stanął za kamerą jednego z najbardziej kultowych filmów fantasy w historii – Niekończąca się opowieść. To także on dał światu świetny film science-fiction zatytułowany Mój własny wróg. Przy filmie akcji Na linii ognia miał natomiast okazję pracować z Clintem Eastwoodem.

Zresztą w trakcie swojej kariery nie raz i nie dwa dane mu było obcować z hollywoodzkimi gwiazdami. Taki filmy, jak Air Force One, Epidemia czy Troja tylko potwierdzają tę tezę.

A Wy jaki film Wolfganga Petersena będziecie wspominali najlepiej?

Źrodło: Variety