Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

TOP 7: Najlepsze filmowe premiery lipca 2022 roku! 0

Dzisiaj prezentujemy Wam listę siedmiu najlepszych premierowych filmów lipca, które mogliśmy oglądać w kinach oraz na platformach streamingowych.

"Powodzenia, Leo Grande"

Na liście znalazło się siedem najwyżej ocenianych przez krytyków filmów, które miały swoją premierę w danym miesiącu. Pod uwagę brane były premiery kinowe oraz te na platformach streamingowych. Dodatkowym kryterium, jakie zostało zastosowane były co najmniej trzy recenzje krytyków w naszej bazie.

MIEJSCE 7: Niewiniątka

"The Innocents" wciągnie Was unikalną atmosferą i zszarga Wam nerwy, nie raz zaszokuje i zwyczajnie nie pozostawi Was obojętnym, odciskając swoje piętno.

Marcin Świątkowski, AlienHive

"Niewiniątka" to powolnie prowadzony horror, w którym przeraża to co ukryte. Odwrotność hollywoodzkiej machiny.

Łukasz Adamski, Interia

Zamiast efekciarstwa, stawia na jakość historii i intrygujący przekaz, w miejsce szafowania bon motami o problemach dorastania, pozwala po prostu wejść w samo epicentrum kruchego świata dziecka.

Maciej Bachorski, Badloopus

MIEJSCE 6: Niezgaszalni

Mądre przesłanie, estetyczny wygląd i bohaterowie, z którymi łatwo sympatyzować sprawiają, że seans będzie miło spędzonym czasem.

Katarzyna Opara, Ostatnia Tawerna

Miła dla oka, solidny humor i do kompletu kryminalna zagadka do rozwiązania – warto wybrać się z dzieckiem do kina. Może samo zechce zostać strażakiem, albo strażaczką!

Piotr Kamiński, PPE

"Niezgaszalni" to ciekawa odskocznia od amerykańskiego kina animowanego i jednocześnie dobra propozycja na seans z najmłodszymi.

Michalina Ławicka, naEKRANIE.pl

MIEJSCE 5: Pracownik miesiąca

Scenariusz "Pracownika miesiąca" został tak pomyślany, że anomalia państwa opiekuńczego w wydaniu francuskim zostały skonfrontowane z tymi, gdzie od dawna również były wyniesione na piedestał.

Tomasz Misiewicz, FDB

To naprawdę dobre kino, które praktycznie od pierwszych minut ma swój własny rytm, pozostaje w napięciu i nie przestaje zaskakiwać.

Magdalena Klimkiewicz, Filmosfera

Ukazywanie absurdów francuskiego opiekuńczego państwa przywodzi lekko na myśl dawne dzieła naszego Bareji, a w inteligentnym dowcipie znajdzie się z lekka jadowity posmak, ale i pewna refleksja.

Szymon Góraj, Movies Room

MIEJSCE 4: Yang

"Yang" oparte na opowiadaniu "Saying Goodbye To Yang" Alexandra Weinsteina to jeden z najciekawszych, najbardziej oryginalnych i ekscytujących obrazów science-fiction ostatnich lat.

Marcin Prymas, Pełna Sala

W "Yang" Amerykanin koreańskiego pochodzenia, Kogonada, tworzy mozaikę z odłamków naszych rozbitych tożsamości. Ale w gruncie film z Colinem Farrellem niesie widzom pocieszenie w trudnych chwilach.

Krzysztof Kwiatkowski, Onet

Kanonada w swoim filmie nie wnosi wiele do opowieści o "człowieczeństwie" robotów. Jednak jego kontemplacyjna i poetycka opowieść jest poruszająca, mimo swojego minimalnego wyrachowania.

Łukasz Adamski, Interia

MIEJSCE 3: Morska bestia

Morska bestia to więcej niż efektowne kino przygodowe czy awanturnicza baśń o bezkresnych oceanach, cudownych wyspach i okrytych mrokiem głębinach.

Maciej Niedźwiedzki, Film.org.pl

Między efekciarskimi kadrami młodsi widzowie otrzymają tu kilka ważnych lekcji życiowych, a i ci starsi będą mogli się pośmiać czy zachwycić warstwą wizualną.

Michalina Ławicka, naEKRANIE.pl

Zdecydowanie polecamy wybrać się w ten pasjonujący rejs i sprawdzić, czy potwory są tak złe, a bohaterowie tak nieomylni, jak opisują to książki z pokładu niezwyciężonego statku.

Michał Derkacz, dlaStudenta.pl

Nie jest łatwo naruszyć tabu, mając do tego celu tak ograniczone scenariuszem rozpisanym na dwie osoby pole, duetowi Heyde/Brand ta sztuka się jednak powiodła.

Tomasz Misiewicz, FDB

To bardzo intymna, prywatna opowieść o seksie i różnych jego aspektach, normalizująca go. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale to i tak świetnie zagrane, wartościowe kino.

Piotr Kamiński, PPE

Emma Thompson wznosi się na wyżyny, do miejsca, w którym bezbronność granej przez nią postaci i jej pewność siebie jako aktorki łączą się w coś niezwykłego.

Janusz Wróblewski, Polityka

MIEJSCE 1: Ennio

"Ennio" to kino rzetelnie odsłaniające niebanalny życiorys płodnego artysty.

Tomasz Misiewicz, FDB

Można posłuchać dobrej muzyki, dowiedzieć się co nieco o procesie twórczym i nawet uronić łzę, albo i dwie. Serdecznie polecam.

Piotr Kamiński, PPE