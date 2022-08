Johnny we wrześniu będzie walczył o Złote Lwy podczas 47. FPFF w Gdyni. Dzisiaj prezentujemy zwiastun oraz singiel promujący film.

W rolę charyzmatycznego duchownego Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik. Patryka Galewskiego zagra Piotr Trojan wielokrotnie nagradzany za występ w filmie 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. Na ekranie zobaczymy również m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną, Marię Pakulnis, Martę Stalmierską, Witolda Dębickiego, Michała Kaletę i Joachima Lamżę.