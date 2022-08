Viaplay nakręci pierwszy polski serial "Morderczynie" 0

Viaplay ogłosiło, ze rozpoczyna prace nad polskim serialem Morderczynie. Scenariusz jest inspirowany bestsellerem autorstwa Katarzyny Bondy zatytułowanym Polskie morderczynie.

kadr z serialu "Morderczynie"

Karolina (Maja Pankiewicz) to młoda i ambitna policjantka, która prywatnie próbuje poradzić sobie z zaginięciem ojca. Jako "córeczka tatusia" mimo upływu czasu nie może pogodzić się z tym, że nie pozostawił on po sobie żadnego śladu. Karolina jest zdeterminowana, by poznać prawdę. Gdy dowiaduje się, że jej ojciec nie żyje, a w sprawę zaangażowane są bliskie jej osoby – nic już nie jest takie samo. W jej głowie pojawia się coraz więcej pytań, które naruszają nieskazitelny wizerunek ojca i burzą dotychczasową wizję świata – a nawet samej siebie.

Za reżyserię i produkcję odpowiada Kristoffer Russ, a w obsadzie oprócz wspomnianej Mai Pankiewicz pojawią się również Eliza Rycembel oraz Izabela Kuna.

Będzie to pierwsza serialowa produkcja fabularna Viaplay w Polsce. Premiera Morderczyń będzie miała miejsce w 2023 roku. Za produkcję odpowiada warszawski oddział Paprika Studios, należący do Viaplay Studios company.

Źrodło: viaplay