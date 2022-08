Zac Efron przeprawia się przez Wietnam w zwiastunie filmu ''The Greatest Beer Run Ever'' 0

Na platformę Apple TV+ zmierza komediowy dramat, którego akcja rozgrywa się w czasach wojny w Wietnamie. Produkcja ta jest najnowszym dziełem Petera Farrelly, nagrodzonego Oscarem filmowca za komediowy dramat Green Book.

film ''The Greatest Beer Run Ever''

Film nosi tytuł The Greatest Beer Run Ever. Jego fabuła opiera się na prawdziwych doświadczeniach Chicka Donohue z 1967 roku. Mężczyzna ten chcąc okazać wsparcie dla swoich przyjaciół, którzy obecnie służą w Wietnamie, wyrusza samotnie na linię frontu, aby dostarczyć żołnierzom coś co kojarzy im się z domem – puszkę ich ulubionego amerykańskiego piwa. Podróż rozpoczęta z dobrymi intencjami szybko staje się dla Chicka przygodą życia, a wszystko to za sprawą ujrzenia tego jak naprawdę wygląda ta wojna. Rzeczywistość i spotkanie z kumplami zmienia pogląd na życie Chicka i powoduje, że musi szybko dorosnąć.

Farrelly wyreżyserował film. Jest on także autorem scenariusza wraz z Brianem Hayes Currie i Pete Jonesem. W obsadzie The Greatest Beer Run Ever znajdują się Zac Efron, Russell Crowe, Will Roppe, Archie Renaux, Kyle Allen i Jake Picking.

Film ten swoją światową premierę będzie miał na tegorocznym festiwalu filmowym w Toronto. Następnie 30 września zadebiutuje w wybranych kinach i w serwisie streamingowym Apple TV+.

Źrodło: ComingSoon