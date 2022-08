Sara i Jean od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François, swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.

Niewierna to trzeci film Claire Denis i uznanej scenarzystki Christine Angot, z którą reżyserka pracowała wcześniej m.in. przy filmie Isabelle i mężczyźni z Juliette Binoche w roli głównej. Aktorka zagrała teraz równie śmiałą i zaangażowaną rolę. Otoczeni namiętnością, bohaterowie filmu Claire Denis wydają się być oddzieleni od społeczeństwa i pozornie nieświadomi jego niewzruszonej tendencji do dzielenia wszystkiego na sprzeczne kategorie.