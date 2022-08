Jeff Nichols kompletuje znakomitą obsadę - Holbrook, Shannon i Herriman również na pokładzie 0

"The Bikeriders", czyli nowy film Jeffa Nicholsa będzie mógł pochwalić się znakomitą obsadą aktorską. Właśnie poznaliśmy kolejne nazwiska, które pojawią się na ekranie.

Michael Shannon - "Take Shelter"

Boyd Holbrook, Michael Shannon i Damon Herriman to aktorzy, którzy dołączyli do obsady filmu "The Bikeriders", nowego dzieła twórcy takich produkcji jak Uciekinier, Take Shelter, czy Nocny uciekinier. Dla Michael Shannona będzie to już kolejna szansa współpracy z Jeffem Nicholsem.

Trójka dołącza tym samym do i tak okazałej już obsady. Jakiś czas temu ogłoszono, że w filmie zagrają również Tom Hardy, gwiazda filmu Elvis Austin Butler oraz jedna z najlepiej zapowiadających się aktorek swojego pokolenia Jodie Comer.

Jego nowe dzieło powstanie dla New Regency. Będzie to oryginalna historia osadzona w latach 60. XX wieku, w której zobaczymy kulisy powstawania fikcyjnego klubu motocyklowego na Środkowym Zachodzie widziane oczami jego członków. W ciągu dekady klub ewoluował z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w bardziej złowrogi gang, zagrażający wyjątkowemu stylowi życia oryginalnej grupy.

Projekt będzie inspirowany fotografiami Danny’ego Lyona i jego książką z 1967 roku o tym samym tytule, co film – "The Bikeriders".

Zdjęcia mają wystartować w grudniu tego roku. Na razie nie jest znana data premiery.

Źrodło: Deadline