Box Office: "Dragon Ball Super: Super Hero" pokona "Bestię" z Idrisem Elbą 0

Już w ten weekend do amerykańskich kin zawita Idris Elba ze swoim nowym filmem zatytułowanym Bestia. Wygląda jednak na to, że produkcja nie będzie wielkim sukcesem finansowym i przegra potyczkę z kinowym filmem należącym do kultowego uniwersum anime.

"Dragon Ball Super: Super Hero"

Prognozy dotyczące amerykańskiego box office’u nie są najlepsze dla filmu Bestia. Wynika z nich, że survivalowe widowisko z Idrisem Elbą zarobi w weekend otwarcie około 10 mln dolarów. Taka kwota nie wystarczy, aby zostać liderem weekendowego zestawienia box office.

Numerem jeden weekendu będzie najprawdopodobniej adaptacja mangi od Crunchyroll, czyli Dragon Ball Super: Super Hero, która zostanie wprowadzona do kin przez Universal Pictures. Według prognoz film zarobi od 13 do 15 mln dolarów i zostanie zaprezentowany w 3900 kinach Ameryki Północnej. To najszersze wydanie jakiejkolwiek produkcji w historii Crunchyroll.

Filmy anime są coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych, a Crunchyroll, którego właścicielem jest Sony Pictures, jest na czele stawki. Jujutsu Kaisen 0 zarobiło w swoim debiucie kwotę 17,6 miliona dolarów, podczas gdy wydany w 2021 roku Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen przyniósł 21,2 miliona dolarów. Są to wyniki znakomite zważywszy na to, że kina działały wówczas na nieco innych warunkach w związku z pandemią koronawirusa.

Poprzedni film z uniwersum, czyli Dragon Ball Super: Broly zarobił 9,8 miliona dolarów w ciągu pierwszych trzech dni i zakończył finalnie podróż po amerykańskich kinach kwotą 30 mln dolarów.

Źrodło: Variety