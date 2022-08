Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mark Wahlberg gwiazdą filmu "The Family Plan" od Apple Original Films 0

Mark Wahlberg zagra w komedii pełnej akcji zatytułowanej "The Family Plan", która zostanie wyprodukowana przez Apple Original Films i Skydance Media.

Scenariusz napisany przez Davida Coggeshalla do filmu "The Family Plan" opowiada historię taty z przedmieścia, który musi uciekać ze swoją rodziną, gdy zaczyna go dopadać jego przeszłość. Stephen Levinson i Mark Wahlberg z Municipal Pictures będą producentami razem z Davidem Ellisonem ze Skydance. Podobne funkcję będą pełnili Dana Goldberg i Don Granger.

Reżyserem filmu jest Simon Cellan Jones, który ostatnio miał okazję pracować z Markiem Wahlbergiem przy okazji nowej wersji "Króla Artura". Poza tym filmowiec ma na swoim koncie takie produkcje, jak Rok za rokiem oraz nowy serial platformy Netflix "The Diplomat".

Na razie nie jest znana data premiery filmu "The Family Plan".

