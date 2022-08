Oto oficjalne zdjęcia z ''The Midnight Club'' Mike'a Flanagana 0

Nowa produkcja Mike'a Flanagana zacznie nas straszyć na Netflix już w październiku. Dla podsycenia ciekawości tą serią magazyn Vanity Fair opublikował kilka oficjalnych kadrów, na których widać głównych bohaterów The Midnight Club.

fragment plakatu promującego serial ''The Midnight Club''

Fabuła serialu opiera się na powieści Christophera Pike'a o tym samym tytule. Akcja osadzona jest w Rotterdam Home, hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Tam właśnie grupa zaprzyjaźnionych pacjentów zbiera się co dzień o północy, aby opowiadać sobie przerażające historie. W trakcie jednego z takich spotkań zawiązują ze sobą pakt, który tego co umrze pierwszy zobowiązuje do pozagrobowego kontaktu z pozostałymi.

W serialu ujrzymy także historie inspirowane innymi dziełami amerykańskiego pisarza. Będą to m.in. '’The Wicked Heart'’, '’Road to Nowhere'’ i ’’Witch’’.

W członków tytułowego klubu wcielają się Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter i Sauriyan Sapkota. Znana z serii '’Koszmar z ulicy Wiązów'’ Heather Langenkamp portretuje lekarkę kierującą hospicjum. Do obsady drugoplanowanej zaliczają się m.in. Zach Gilford, Matt Biedel oraz Iman Benson.

Poniżej wspomniane kadry.

Premiera serialu już 7 października.

The Midnight Club to czwarte dzieło wychodzące w ramach współpracy Flanagana z platformą streamingową Netflix.

Źrodło: Vanity Fair