Mads Mikkelsen sugeruje, iż Depp ma szansę powrotu do ''Fantastycznych zwierząt'' 0

Choć powstanie kolejnej, czwartej części '’Fantastycznych zwierząt'’ nie zostało jeszcze potwierdzone, to Mads Mikkelsen, który zastąpił w trzecim filmie Johnny'ego Deppa sugeruje, że aktor ma szansę powrotu do roli.

Johnny Depp, film ''Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda''

W trakcie jednego z ostatnich wywiadów Mikkelsen zapytany o swoją rolę w filmie Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a odniósł się w swojej wypowiedzi do tego jak wspaniałą postać wykreował Depp drażniąc jednocześnie temat jego powrotu do tejże roli.

Teraz kurs się zmienił. Depp wygrał proces o zniesławienie, więc zobaczymy jak sprawa się potoczy, czy wróci. Mógłby. Jestem wielkim fanem Johnny’ego Deppa. Jest on niesamowitym aktorem, który wykonał fantastyczną robotę. Nie mogłem skopiować jego postaci, bo ta rola za bardzo jest 'jego'. Popełniłbym twórcze samobójstwo. Musiałem stworzyć coś w rodzaju mostu między nami powiedział Mikkelsen.

Przypomnijmy, że Johnny Depp w serii '’Fantastyczne zwierzęta'’ wcielił się w postać Gellerta Grindelwalda. Niestety, ale w trakcie prac na planie trzeciego filmu został zmuszony do odejścia z franczyzy z powodu oskarżeń jakie wystosunkowała wobec niego jego była żona Amber Heard i po przegraniu sprawy o zniesławienie z tabloidem '’The Sun'’. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Depp wytoczył proces Heard i wygrał go, co stawia aktora w zupełnie innym świetle. Czy wobec tego ma szansę na powrót do serii?

Uważacie, że Depp powinien powrócić do roli w '’Fantastycznych zwierzętach'’ czy jednak lepiej żeby zajął się innymi projektami?

Źrodło: Deadline