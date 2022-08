Chad Stahelski wyreżyseruje ''Shibumi'' - film o 'doskonałym' zabójcy 0

Chad Stahelski, reżyser wszystkich czterech części '’Johna Wicka'’ znalazł swój kolejny projekt. Jak donoszą zagraniczne media stanie on za kamerą thrillera opartego na książce ’’Shibumi’’ autorstwa Rodney’a Williama Whitakera.

''John Wick 3''

Powstający dla Warner Bros. film zatytułowany jest tak samo jak książka – Shibumi. Obsadzono już scenarzystę. Został nim Matthew Orton, mający na swoim koncie biograficzny dramat – Ostateczna operacja. Orton pracował także nad scenariuszami do serialu Moon Knight. Stahelski również będzie zaangażowany w pisanie scenariusza do Shibumi. Jak na razie żadni aktorzy nie zostali jeszcze obsadzeni w projekcie.

Fabuła filmu skoncentruje się na walce między spiskiem firm energetycznych, które kontrolują znaczną część zachodniego świata, a utalentowanym zabójcą o imieniu Nicholai Hel.

Oto jak brzmi oficjalny opis powieści Whitakera:

Nicholai Hel, syn rosyjskiej arystokratki i tajemniczego Niemca, urodzony w Szanghaju podczas pierwszej wojny światowej, został wychowany przez japońskiego mistrza gry w go. Dzięki temu stał się biegłym zarówno w sztuce kochania, jak i w sztukach walki mistykiem, filozofem, poliglotą, koneserem kultury, wreszcie najbardziej niebezpiecznym – i najlepiej płatnym – zabójcą na świecie: człowiekiem, który osiągnął shibumi, a więc kimś, kto we wszystkim prezentuje doskonałość, bez najmniejszego wysiłku ze swojej strony.

Hel, mieszkający ze swoją kochanką w ustronnej górskiej twierdzy, próbuje uciec przed dawnym życiem. Gdy jednak w jego progach staje piękna nieznajoma i prosi go o pomoc, Hel musi stawić czoło swojemu najgroźniejszemu wrogowi – organizacji nazywanej Firmą Matką, sprawującej kontrolę nawet nad amerykańskim wojskiem, CIA i Agencją Bezpieczeństwa Narodowego. Siły wydają się nierówne. Firma Matka dysponuje nieograniczonymi możliwościami technicznymi i finansowymi, ma na swoich usługach setki świetnie wyszkolonych agentów, podczas gdy Hel jest sam, wyposażony jedynie w swoje niezwykłe umiejętności, między innymi hoda korosu – sztukę zadawania śmierci wszystkim, co akurat ma się pod ręką. Do walki staje z jednej strony przeżarta korupcją wszechpotężna machina władzy, a z drugiej… shibumi.

Źrodło: Deadline, Lubimyczytać