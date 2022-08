Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jesse Eisenberg nakręci film w Polsce! Gwiazda genialnej "Sukcesji" w obsadzie 0

"A Real Pain" to nowa produkcja, w którą zaangażowany będzie znany amerykański aktor Jesse Eisenberg. Co ciekawe zdjęcia do filmu będą miały miejsce w Polsce.

Jesse Eisenberg kontynuuje swoją karierę reżysera oraz scenarzysty. Po filmie When You Finish Saving the World przyszła pora na kolejny projekt, którym będzie film zatytułowany "A Real Pain". Zdjęcia mają wystartować w marcu przyszłego roku i będą odbywały się między innymi w stolicy Polski, Warszawie.

Opowieść będzie śledzić losy dwóch kuzynów, którzy podróżują do Polski po śmierci swojej babci, aby zobaczyć, skąd pochodziła. Odwiedzą również miejsca upamiętniające ofiary Holocaustu.

Mają zabawną i napiętą relację. To słodko-gorzka opowieść, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że może nie do końca należymy do siebie, ale gdzieś w tle jest ta niesamowicie dramatyczna historia.

mówi Jesse Eisenberg

Jedną z głównych ról zagra Kieran Culkin, którego możemy obecnie oglądać w wybitnym serialu stacji HBO Sukcesja.

Dave McCary, Emma Stone i amerykańska firma producencka Ali Herting, Fruit Tree podobnie jak w przypadku debiutu reżyserskiego Eisenberga When You Finish Saving the World, połączą siły, aby pomóc w produkcji "A Real Pain".

