M'Baku, Ironheart, Namor i inni bohaterowie "Czarnej Pantery 2" na nowych grafikach 0

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu doczekała się nowych grafik promocyjnych. Wśród nich możemy przyjrzeć się kilku ważnych postaciom, które pojawią się w widowisku.

Winston Duke - "Avengers: Wojna bez granic"

Shiru, Nakia, Okoye, M’Baku, Attuma, Namor the Submariner, Namora, i Riri Williams odziana w zbroję Ironheart – to właśnie te postacie widnieją na grafikach promocyjnych. Bohaterom możecie przyjrzeć się poniżej. Kto robi na Was największe wrażenie:

W najnowszej produkcji Marvel Studios – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (w tym Florence Kasumba), po śmierci króla T’Challi bronią swojej ojczyzny przed zakusami światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie z pomocą War Dog Nakii (Lupita Nyong’o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) jednoczą siły i przecierają nowe szlaki dla królestwa Wakandy. Tenoch Huerta debiutuje w roli Namora, króla tajemniczej podwodnej nacji. W filmie występują też Dominique Thorne (to właśnie ona zadebiutuje w Marvel Cinematic Universe, jako genialna Riri Williams), Michaela Coel, Mabel Cadena i Alex Livanalli.

Premiera tego wyczekiwanego widowiska będzie miała miejsce 11 listopada tego roku.

