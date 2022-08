Ryan Gosling w obsadzie prequela serii zapoczątkowanej filmem ''Ocean's Eleven: Ryzykowna gra'' 0

Ryan Gosling jak się okazuje ponownie wystąpi u boku Margot Robbie. Duet ten obecnie pracuje na planie filmu Barbie, a w ich planach jest występ w kolejnej odsłonie serii zapoczątkowanej filmem Ocean's Eleven: Ryzykowna gra.

Ryan Gosling, film ''Gray Man''

Angaż Robbie znany jest już od kilku miesięcy. Teraz zaś media obiegła informacja o znalezieniu się na liście płac tej produkcji także Ryan'a Goslinga. Aktor wyraził już zgodę na udział w filmie i obecnie doprecyzowuje warunki kontraktu.

Planowany film ma być prequelem dotychczasowych widowisk. Za jego reżyserię odpowie Jay Roach, który z Margot Robbie współpracował już przy dramacie Gorący temat. Nad scenariuszem prequela pracuje Carrie Solomon. Z tego co wiemy to, to iż akcja filmu w dużej mierze rozegra się w Europie, w tym samym świecie co film z 2001 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Tym samym możliwe, iż otrzymamy młodsze wersje znanych nam postaci. Z wcześniejszych informacji wynika, że prequel przeniesie nas do lat 60. XX wieku.

Prace na planie filmu rozpocząć mają się wiosną przyszłego roku.

Goslinga w tym roku podziwiać możemy w filmie akcji Netflixa Gray Man, który to zaszokował budżetem. Platforma wydała na niego około 200 milionów dolarów.

