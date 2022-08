Ariana DeBose w psychologicznym thrillerze Amazona ''House of Spoils'' 0

Ariana DeBose świeżo po zdobyciu Oscara za rolę w musicalu West Side Story znalazła swój nowy projekt. Tym razem ta utalentowana młoda aktorka wystąpi w psychologicznym thrillerze realizowanym dla platformy Amazon Prime Video we współpracy z Blumhouse Television.

film ''West Side Story''

Produkcja nosi tytuł House of Spoils. Scenariusz do niej napiszą Bridget Savage Cole i Danielle Krudy. Obie panie staną także za kamerą filmu. Razem pracowały one już nad komediodramatem Blow the Man Down oraz serialem Bastion reżyserując odcinek trzeci i czwarty.

DeBose wcieli się w ambitną szefową kuchni, która otwiera właśnie swoją pierwszą restaurację. Kobieta działa pod wielką presją i w stresie czy jej biznes wypali. Nie pomaga jej w tym nadprzyrodzony byt – duch poprzedniego właściciela lokalu, który sabotuje ją na każdym kroku.

Twórcy House of Spoils opisują film jako '’trzymający w napięciu, psychologiczny, zmysłowy thriller, który sprawi, że serca będą mocniej bić, a usta ślinić się'’.

Zapowiada się ciekawie, nieprawdaż? Premiera filmu prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.

Źrodło: Bloody Disgusting