Jeden z wizjonerów kina przedstawia życie i twórczość Elvisa Presleya - film "Elvis" na BLU-RAY™ i DVD 0

Baz Luhrmann, jeden z najbardziej oryginalnych reżyserów w Hollywood powraca z nowym filmem! W charakterystycznym dla siebie stylu, który idealnie pasuje do opowiedzenia historii króla rock’n’rolla, zabiera się za burzliwy życiorys Elvisa Presleya! Elvis zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 28 września.

Jeden z największych wizjonerów kina, Baz Luhrmann, przedstawia życie i twórczość Elvisa Presleya, z perspektywy jego skomplikowanych relacji z menadżerem "Pułkownikiem" Tomem Parkerem. Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, sięgając do początków bezprecedensowej kariery muzyka. Jak mówi sam reżyser:

Mimo że film nosi tytuł "Elvis", jest to również historia pułkownika Toma Parkera – to w końcu właśnie on jest naszym narratorem w filmie. Do tego stronniczym.

Baz Luhrmann zgłębiając historię życia ikony muzyki zainteresował się szczególnie dziwnym rodzajem relacji łączącym go z osobą stojącą za publicznym sukcesem artysty.

Jak lubię mówić, pułkownik Tom Parker nigdy nie był pułkownikiem, nigdy Tomem, nigdy Parkerem. Ale mimo wszystko jest fascynującą postacią.

opowiadał później o słynnym menadżerze reżyser

Opowieść o współpracy menadżera i muzyka oraz fenomenalne role ich odtwórców wychodzą tutaj na pierwszy plan. Austin Butler jako Elvis Presley dał występ zasługujący na Oscara® i może spodziewać się nominacji, z kolei dwukrotny laureat tej nagrody, Tom Hanks bardzo wiarygodnie wypada jako niejednoznaczny bohater i narrator całej opowieści. Kluczowym elementem historii jest również jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza – jego żona Priscilla Presley, w którą wcieliła się fenomenalna Olivia DeJonge.

Oczywiście film o Elvisie Presleyu nie mógłby istnieć bez muzyki, która jest prawdziwym paliwem napędzającym tę narrację. Krajobraz kulturowy Stanów Zjednoczonych połowy XX wieku, w którym mieszają się róże wpływy przyczyniając się do powstawania nowych gatunków muzycznych to dokładnie to tło na którym rodziła się największa z legend muzyki rozrywkowej.

Elvis zadebiutował w polskich kinach 24 czerwca 2022 roku. Zobaczyło go ponad 400 tysięcy widzów. Już 28 września ukaże się na nośnikach Blu-ray™ i DVD do domowej kolekcji!

Dodatki specjalne w WYDANIU Blu-ray™:

Więcej niż życie: historia ELVISA

Odpowiedni dla Króla: stylizacje w filmie

Viva Australia: odtworzenie kultowych lokalizacji

Teledysk Trouble

Źrodło: Galapagos