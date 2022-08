Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

SEGA opracowuje dwa filmy na podstawie swoich gier z lat 90. 0

SEGA współpracuje z Picturestart przy opracowywaniu adaptacji dwóch gier z lat 90. – "Space Channel 5" i "Comix Zone".

"Space Channel 5"

Jakiś czas temu firma SEGA zapowiedziała zmianę swojej strategii biznesowej i rozpoczęcie prac nad poszerzaniem formy opowiadania historii, co oczywiście dotyczyło stworzenia studia odpowiedzialnego za tworzenie filmów i seriali telewizyjnych na bazie wielkiej bazy gier od SEGA.

Właśnie pojawiła się informacja, że SEGA planuje zaadaptować dwie gry z lat 90. Pierwsza z nich to "Space Channel 5" – z zapowiedzi wynika, że miałaby to być komedia na bazie klasycznej gry tanecznej z 1999 roku, opowiadająca o nieszczęsnym pracowniku fast-foodu, który zostaje zwerbowany przez reportera z przyszłości. Ma on pomóc uratować świat przed kosmitami za pomocą jedynej rzeczy, która jednoczy wszystkich ludzi na planecie – głupawych viralowych filmów z tańcem.

Drugim tytułem, który padł jest "Comix Zone". Historia opowiada o Sketchu Turnerze – zblazowanym twórcy komiksów i młodym, queerowym pisarzu, który wskutek niecodziennego wydarzenia musi zmierzyć się z wielkim zagrożeniem. Kiedy w trakcie burzy piorun uderza w panel tworzonego przez niego komiksu, z jego kart ucieka główny złoczyńca – potężny mutant o imieniu Mortus, który planuje zamordować swojego stwórcę, aby przejąć jego ciało i kontrolę nad prawdziwym światem. Mortus w rzeczywistości nie posiada żadnej mocy, jednak wysyła Sketcha w świat własnego komiksu, gdzie ten staje się celem sprzymierzeńców czarnego charakteru.

Barry Battles i Nir Paniry napiszą scenariusz do "Space Channel 5", natomiast "Comix Zone" zajmie się Mae Catt.

Źrodło: The Hollywood Reporter