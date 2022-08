"Days Gone" może doczekać się adaptacji - w roli głównej gwiazda "Outlandera" 0

Sony Pictures szykuje adaptację kolejnej popularnej gry – "Days Gone". W roli głównej zobaczymy aktora znanego z serialu Outlander.

Sam Heughan jest głównym faworytem do zagrania roli pierwszoplanowej w przygotowywanej przez Sony Pictures adaptacji gry na konsole "Days Gone". Scenariusz do filmu ma przygotować nominowany do Oscara za skrypt do filmu W chmurach – Sheldon Turner. To właśnie on miał zostać zatrudniony przez wytwórnię do napisania tekstu na bazie gry od Bend Studios, która sprzedała się w liczbie dziewięciu milionów egzemplarzy.

Sam Heughan wcieli się w rolę Deacona St. Johna, którego w oryginale gra Sam Witwer. Rzekomo tekst Sheldona Turnera ma być prawdziwą balladą miłosną do filmów motocyklowych. On sam będzie też pełnił funkcję producenta u boku Jennifer Klein, Asada Qizilbasha i Cartera Swana.

Akcja "Days Gone" rozgrywa się na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku po niszczycielskiej globalnej pandemii i opowiada historię byłego członka klubu motocyklowego, Deacona St. Johna, walczącego o przetrwanie w świecie opanowanym przez zmutowanych ludzi. Jego celem jest odnalezienie dawno zaginionej, rzekomo martwej miłości swojego życia.

Źrodło: Deadline