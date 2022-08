"Strange Way of Life" - zdjęcia z planu westernu Pedro Almodóvara 0

Strange Way of Life to nowy film w reżyserii uznanego hiszpańskiego filmowca Pedro Almodóvara. Dzisiaj prezentujemy Wam nowe zdjęcia z planu promujące ten projekt.

Ethan Hawke - "Wiking"

Co prawda produkcja będzie tylko 30-minutowym filmem, jednak z racji obsady aktorskiej oraz poruszanego tematu i gatunku jest to projekt niezwykle intrygujący. Na ekranie pojawią się bowiem Ethan Hawke i Pedro Pascal.

Strange Way of Life poprzedzi on jego pełnometrażowy anglojęzyczny debiut zatytułowany "A Manual for Cleaning Women", w którym główną rolę zagra wybitna aktorka, Cate Blanchett.

Almodóvar na razie nie chce zbyt wiele zdradzać. Wiemy tylko tyle, że będzie to historia mężczyzny o imieniu Silva, który jedzie konno przez pustynię do Bitter Creek, gdzie ma zamiar odwiedzić szeryfa Jake’a, z którym 25 lat wcześniej pracował, jako najemnik. Z czasem jednak okazuje się, że pretekst ponownego spotkania z przyjacielem z młodości nie jest prawdziwym powodem przybycia Silvy.

Tytuł filmu nawiązuje do słynnego fado napisanego i zaśpiewnego przez Amalię Rodrigues, która twierdzi w swoich tekstach, że nie ma dziwniejszej egzystencji niż ta, która ignoruje własne pragnienia.

Źrodło: darkhorizons