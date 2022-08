"Last of Us" - HBO zaprezentowało teaser adaptacji gry wideo 0

Od wczoraj wielu fanów seriali na świecie żyje premierą nowego serialu osadzonego w uniwersum "Gry o tron" – Ród Smoka. HBO wykorzystało tę okazję do zaprezentowania teaseru innego wyczekiwanego projektu.

HBO pokazało klip, na którym możemy zobaczyć fragmenty promujące serial The Last of Us.

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Poniżej możecie ujrzeć owy materiał:

Oczywiście The Last of Us to nie jedyny serial, który w przyszłości zagości na HBO Max oraz w HBO. Oprócz tego zapowiedziane zostały też nowe seriale oraz nowe sezony następujących produkcji: Biały Lotos, "The Idol", Mroczne materie, Branża, Los Espookys, Avenue 5, Ktoś, gdzieś, "The White House Plumbers", Sukcesja, Lakers: Dynastia zwycięzców, Perry Mason, Barry, Prawi Gemstonowie, Pozłacany wiek, Titans, Plotkara, Życie seksualne studentek, "Rap Shit", Doom Patrol, Pennyworth, "Love and Death", Tokyo Vice, Minx, Wojownik, Julia oraz Nasza bandera znaczy śmierć.

Źrodło: HBO Max