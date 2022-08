Koniec prac na planie piątego filmu z serii ''Naznaczony'' 0

Dobre wieści dla fanów serii Naznaczony. Zakończyły się już prace na planie piątej części.

Patrick Wilson, film ''Naznaczony: Rozdział 2''

Informację o tym umieściła na swoim profilu na Twitterze Dagmara Domińczyk, żona Patricka Wilsona. W zamieszczonym poście wyraziła dumę z męża i poinformowała o końcu głównych zdjęć do filmu, które jak widzimy trwały 6 tygodni.

Dla Wilsona Naznaczony 5 to fabularny debiut na stanowisku reżysera. Do tej pory występował on przed kamerą, a w opisywanej serii wcielał się w jednego z głównych bohaterów.

Naznaczony 5 po raz kolejny swoją uwagę skupi na rodzinie Lambertów, których po raz ostatni widzieliśmy w filmie z 2013 roku – Naznaczony: Rozdział 2. Akcja przeniesie nas o dziesięć lat do przodu. Dalton pójdzie na studia, gdzie przyjdzie zmierzyć mu się ze swoimi nadnaturalnymi zdolnościami.

W obsadzie powrócą Patrick Wilson i Ty Simpkins, którzy ponownie sportretują Josha Lamberta i Daltona Lamberta. Jak na razie to jedyne potwierdzone nazwiska.

Wilson reżyserował na podstawie scenariusza Scotta Teemsa mającego na swoim koncie Halloween zabija. Jest to pierwszy film z serii, do którego scenariusza nie napisał Leigh Whannell.

Seria Naznaczony rozpoczęła się od filmu z 2011 roku, za reżyserię którego odpowiada obecny mistrz kina grozy – James Wan. Produkcja ta okazała się wielkim kasowym hitem, zarabiając prawie 100 milionów dolarów przy budżecie 1,5 miliona. Sukces ten otworzył drzwi sequelom oraz ożywił karierę Wana i wyniósł na wyżyny wytwórnie Blumhouse Productions.

