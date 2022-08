Oficjalnie zdjęcie z filmu ''Glass Onion: A Knives Out Mystery'' oraz data premiery 0

Oczekiwana kontynuacja filmowego hitu Na noże otrzymała datę premiery. W sieci zadebiutowało także pierwsze zdjęcie, na którym prawdopodobnie widzimy większość, jak nie wszystkich podejrzanych.

Sequel Na noże zadebiutuje jako Glass Onion: A Knives Out Mystery. Jego premiera na platformie Netflix zaplanowana została na 23 grudnia tego roku. A oto wspomniana fotografia:

Film prawdopodobnie pojawi się również w kinach. Jednak termin wyświetlania na dużym ekranie nie został jeszcze ustalony. Sequel światowo zadebiutuje zaś we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Film Glass Onion: A Knives Out Mystery napisał i wyreżyserował Rian Johnson. W drugiej części filmu Na noże detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.

W doskonałego prywatnego detektywa Benoita Blanca ponownie wciela się Daniel Craig. W pozostałych rolach: Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick i Madelyn Cline.

Na noże stał się kasowym hitem. Przy budżecie 40 mln dolarów zarobił on na całym świecie ponad 311 mln. Otrzymał także wiele cenionych nominacji m.in. do Oscara za najlepszy scenariusz i do Złotych Globów w aż trzech kategoriach. Prawa do jego dwóch kontynuacji zakupił właśnie Netflix.

Źrodło: ComingSoon