Kiedy widowisko "Thor: Miłość i grom" trafi na Disney+?

Disney+ zapowiedział swoje wielkie wrześniowe premiery. Wiemy, kiedy Thor: Miłość i grom pojawi się w ofercie streamingowego giganta.

Osoby korzystające z Disney+ już we wrześniu będą mogli obejrzeć najnowszą kinową superprodukcji należącą do Kinowego Uniwersum Marvela – Thor: Miłość i grom. Widowisko o asgardzkich bohaterze trafi do oferty platformy streamingowej 8 września. Tego samego dnia widzowie będą mogli obejrzeć też aktorską wersją przygód Pinokia z Tomem Hanksem, animowany serial "Cars on the Road" należący do uniwersum "Auta" oraz specjalny materiał z serialu Obi-Wan Kenobi.

Premiery zbiegają się z "Disney+ Day", corocznym wirtualnym wydarzeniem promującym serwisy streamingowe Disney+, Hulu i Star+. W trakcie wydarzenia fani będą mogli zapoznać się z zapowiedziami nowych filmów i seriali telewizyjnych, które pojawią się w serwisach.

W filmie Marvel Studios Thor: Miłość i grom Bóg Piorunów wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów – galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię, Korga i swoją byłą dziewczynę Jane Foster, która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami.

Źrodło: Twitter