PlayStation Productions i Scott Free Productions szykują kolejny interesujący projekt na podstawie gry na konsolę. Po tym, jak zapowiedziano produkcję na bazie "Days Gone", przyszła pora na "Gravity Rush".

Z medialnych doniesień wynika, że PlayStation Productions i Scott Free Productions zaangażowany do projektu dwie panie – pierwsza z nich to Anna Mastro, która zajmie się reżyserią, natomiast druga to scenarzystka – Emily Jerome.

"Gravity Rush" to gra, która zadebiutowała w 2012 roku na PS Vita, jednak jakiś czas później doczekała się wersji remastered na PlayStation 4. Tytuł doczekał się także kontynuacji. Pomimo tego, że gry z serii zostały bardzo dobrze odebrane, to fani nie mają raczej co liczyć na trzecią odsłonę. Sony zdecydowało się rozwiązać zespół odpowiedzialny za "Gravity Rush" – Japan Studio, ponieważ nie był on zbyt rentowny.

"Gravity Rush" to gra, w której gracz wciela się w postać młodej dziewczyny mającej zdolność kontrolowania grawitacją, dzięki czemu potrafi chodzić o ścianach, sufitach, a także latać. Akcja gry rozgrywa się miasteczku Hekseville, przypominającym pod względem architektury styl przełomu XIX i XX wieku.

Źrodło: Deadline