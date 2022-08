Czas na powrót do Alfei - oto zwiastun 2. sezonu serialu ''Przeznaczenie: Saga Winx'' 0

Na niecały miesiąc przed premierą drugiego sezonu serialu Przeznaczenie: Saga Winx, Netflix prezentuje oficjalny drugi zwiastun tejże produkcji. Spodziewajmy się wielu zmian…

fragment plakatu promującego serial ''Przeznaczenie: Saga Winx''

Czas na powrót do szkoły. W Alfei wiele się zmieniło i trzeba odnaleźć się w nowej rzeczywistości! Czas na nową magię, nowe miłości, nowe twarze i nowe zagrożenia, które kryją się w mroku…

Uczennice Alfei muszą ochronić Solarię przed potężnymi wrogami, którzy mogli już przeniknąć do szkoły, podczas gdy Bloom próbuje zapanować nad swoimi mocami.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Przeznaczenie: Saga Winx to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.

Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki Klub Winx Iginio Straffiego jest Brian Young.

Premiera sezonu drugiego serialu Przeznaczenie: Saga Winx już 16 września, tylko na Netflix.

Czekacie na nowe epizody? Pierwszy sezon trafił w Wasze gusta?

Źrodło: Netflix