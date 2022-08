Paul Rudd w obsadzie 3. sezonu ''Zbrodni po sąsiedzku'' 0

Paul Rudd oficjalnie znalazł się na liście płac trzeciego sezonu kryminalnej komedii Hulu Zbrodnie po sąsiedzku. Aktor pojawił się w finałowej scenie drugiej serii.

Paul Rudd, film ''Ant-Man''

Rudda podziwiać mogliśmy w epizodycznej roli gwiazdora Ben Glenroy’a występującego na Broadway’u w nowej sztuce reżysera Olivera Putnama, w którego wciela się Martin Short. Ben zaledwie chwilę po opadnięciu kurtyny pada martwy przed przerażoną publicznością. Czy świadczy to o tym, że stał się on ofiarą kolejnego morderstwa, które w trzeciej serii będą próbować rozwiązać nasi bohaterowie? Tego jeszcze na 100% nie wiemy.

Jednak jak wynika z wypowiedzi Johna Hoffmana, współtwórcy serialu, postać Rudda da wiele pytań i jest niezwykle barwna, a cały scenariusz trzeciej serii zawiera mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Serial ten śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca – to w pierwszym sezonie. W drugim wcielający się w głównych bohaterów Steve Martin, Selena Gomez i Martin Short pragną zdemaskować zabójcę Bunny’ego Folgera. W trakcie ich śledztwa dochodzi do komplikacji. Publicznie wmieszani zostają w to zabójstwo, a pewni ludzie z Nowego Jorku myślą, że to oni są sprawcami. Do tego stają się bohaterami podcastu. Teraz muszą znaleźć sprawcę i oczyścić się z zarzutów.

Data premiery trzeciej serii nie jest jeszcze znana.

