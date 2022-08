Powstaje aktorski serial "King Kong" dla Disney+ 0

Na Disney+ zmierza ciekawa produkcja. Ogłoszono, że w trakcie przygotowań i planowania jest aktorski serial o genezie King Konga.

Zatytułowany roboczo "King Kong" serial będzie pierwszym projektem tego typu o wielkiej małpie oraz Wyspie Czaszki. To właśnie geneza ikonicznego stwora ma być motywem przewodnim opowieści, która ma zostać zaserwowana widzom i klientom platformy streamingowej Disney+. Scenariusz serii będzie oparty na oryginalnym King Kongu z 1933 roku napisanym przez Meriana C. Coopera, a także na nowych powieściach graficznych ilustratora Joe DeVito, które powstały we współpracy ze spadkobiercami Meriana C. Coopera.

Stephany Folsom, która niedawno opracowała dla Amazona serial Paper Girls, napisze i będzie producentką wykonawczą serialu o King Kongu. James Wan, Michael Clear i Rob Hackett także będą pełnili funkcję producentów wykonawczych. Zresztą za produkcję odpowiadać będzie całe studio Jamesa Wana – Atomic Monster.

Będziemy Was informowali na bieżąco na temat tego intrygująco zapowiadającego się przedsięwzięcia.

Co ciekawe podobny projekt był szykowany kilka lat temu przez studia MarVista Entertainment i IM Global Television, jednak nie doczekał się on realizacji.

Źrodło: Variety