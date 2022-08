Jason Momoa niczym Johnny Depp! Zobaczcie zwiastun filmu ''Kraina Snów'' 0

Netflix prezentuje przygodową komedię familijną noszącą tytuł Kraina Snów. W głównej roli gwiazda Aquamana – Jason Momoa.

Jason Momoa, ''Sweet Girl''

Pewna dziewczynka (Marlow Barkley) odkrywa tajemniczą mapę do Krainy Snów. Z pomocą wyjętego spod prawa ekscentryka (Jason Momoa), mieszkańca tytułowej krainy, przemierza więc sny i ucieka przed koszmarami z nadzieją, że uda jej się spotkać swojego zmarłego tatę.

Czy Jason Momoa w roli zabawnego ekscentryka nie przypomina Wam Johnny'ego Deppa jako Kapelusznika czy Jacka Sparrowa?

Za reżyserię Krainy Snów odpowiada Francis Lawrence, który pracował już z Momoą na planie serialu See od Apple TV+. Ma on na swoim koncie także świetny film Jestem legendą oraz trzy części '’Igrzysk śmierci'’. Scenariusz wyszedł spod pióra Davida Guiona i Micahela Handelmana. Oparli go oni o komiks Windsona McCaya noszący tytuł Little Nemo in Slumberland.

W obsadzie oprócz Momoa i Barkley znajdują się także Weruche Opia, India de Beaufort, Kyle Chandler i Chris O'Dowd. To kolejna współpraca Momoa z platformą Netflix. W ubiegłym roku aktor wystąpił w thrillerze Sweet Girl.

Premiera filmu na Netflix w listopadzie tego roku.

Źrodło: Netflix