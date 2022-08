Reżyser ''Zombie express'' i ''Hellbound'' za kamerą kolejnego serialu dla Netflix 0

Sang-ho Yeon po sukcesie serialu Hellbound kontynuuje swoją współpracę z platformą Netflix. Tym razem zaadaptuje on na odcinkową serię legendarną japońską mangę Parasyte.

fragment okładki ''Pasożyt''

Produkcja nosi tytuł Parasyte: The Grey i opowie historię grupy ludzi, którzy toczą wojnę z niezidentyfikowanymi pasożytniczymi formami życia przejmującymi kontrolę nad żywicielem w celu zwiększenia swojej mocy i zasięgu rozprzestrzeniania.

Scenariusz serialu Sang-ho Yeon oparł na serii mang autorstwa Hitoshi Iwaaki wydanych w Polsce pod tytułem Pasożyt. Jednak jak mówi sam reżyser, historia którą ukaże w swoim dziele będzie różniła się od tej komiksowej, która będzie jedynie punktem wyjścia.

W obsadzie Parasyte: The Grey są jak na tą chwilę So-nee Jeon, Koo Kyo-hwan i Lee Jung-hyun. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się już w przyszłym miesiącu i potrwać do pierwszej połowy 2023 roku. Tak więc scenariusz prawdopodobnie jest już gotowy.

Przybyły na Ziemię niespodziewanie, pod osłoną nocy. Wpełzły do domów śpiących ludzi i wdarły się do ich ciał, przejmując nad nimi kontrolę. W ten sposób mięsożerne pasożyty wmieszały się w społeczeństwo, udając zwykłych obywateli i z ukrycia rozglądając się za kolejnymi ofiarami. Zbiegiem okoliczności nastoletni Shin’ichi uniknął potwornego losu, a kosmiczny intruz zdołał przejąć władzę jedynie nad jego ramieniem. Od teraz chłopak i żyjący w jego ciele pasażer na gapę, będą musieli współpracować. Niebezpieczeństwo grozi im bowiem zarówno ze strony ludzi, jak i pozostałych nadnaturalnych istot. W końcu dla innych pasożytów fakt istnienia człowieka, znającego ich tajemnicę, jest nad wyraz niepożądany… – głosi oficjalny opis wydawcy ’’Pasożyta’’.

Źrodło: Deadline