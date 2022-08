Początek prac na planie remake'a ''Wykidajło'' 0

Informacja o realizacji remake’a kultowego filmu akcji Wykidajło z 1989 roku obiegła świat zaledwie miesiąc temu, a już wiemy, iż rozpoczęto prace na planie produkcji.

film ''Wykidajło''

O wejściu na plan poinformował aktor Jake Gyllenhall, który wciela się w głównego bohatera nowego Wykidajło. Opublikował on post na Instagramie opatrzony zdjęciem z reżyserem Doug Limanem. Pierwszy klaps padł wczoraj, a więc 23 sierpnia.

Film będzie luźno inspirowany oryginalną produkcją. Akcja nowego Wykidajło przeniesie nas z Missouri na Florydę. Główny bohater to były zawodnik UFC, który podejmuje pracę jako bramkarz w przydrożnym barze nocnym. Dość szybko odkrywa, że miejsce to nie jest takie jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. To przybytek korupcji, przestępczości i zbrodni. Mężczyzna zapragnie zrobić z tym porządek.

Liman pracuje na scenariuszu autorstwa Anthony Bagarozzi i Charlesa Mondry’ego. Producenci wykonawczy to Joel Silver, J.J. Hook, Alison Winter i Aaron Auch. Oprócz Gyllenhaala swojego angaże otrzymali także Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Arturo Castro, Beau Knapp i Bob Menery.

W oryginale głównego bohatera Jamesa Daltona sportretował legendarny, nieżyjący już Patrick Swayze.

Premiera prawdopodobnie w 2023 roku.

Źrodło: Instagram