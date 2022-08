Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Premiery filmów "Aquaman 2" i "Shazam! Gniew bogów" opóźnione 0

Warner Bros. Pictures ogłosił, że dwie wyczekiwane kontynuacje widowisk należące do Kinowego Uniwersum Marvela czeka opóźnienie. Szczegóły w dalszej części artykułu.

"Shazam! Gniew bogów"

Z pewnością najbardziej rozczarowani będą fani czekający na przygody Króla Atlantydy. Aquaman and the Lost Kingdom, który miał trafić do kin 17 marca 2023 roku finalnie na ekranach pojawi się dopiero 25 grudnia 2023 roku.

Jeśli chodzi o drugi film DC Extended Universe, który zawita do kin nieco później, to jest nim Shazam! Gniew bogów. Wydawało się, że fani zobaczą go w polskich kinach od 22 grudnia 2022 roku. Aktualnie superprodukcja przejęła datę kinowego debiutu po Aquamanie i wejdzie na ekrany 17 marca 2023 roku.

Z innych informacji związanych z premierami zdecydowanie lepsza dotyczy Evil Dead Rise. Horror, który miał trafić bezpośrednio do HBO Max w tym roku, zamiast tego doczeka się kinowej premiery 21 kwietnia 2023 roku. Wyprodukowane przez Sama Raimiego nowe "Martwe zło" miało ostatnio pokazy testowe, które spotkały się ze świetną reakcją, a ta wiadomość jest oznaką zaufania ze strony Warner Bros. Pictures, które z racji zmian na stanowiskach decyzyjnych zaczęło podchodzić nieco inaczej do dystrybucji i produkcji.

Podobna rzecz dzieje się z rebootem filmu Prywatka. Nowy "House Party" zamiast do HBO Max zawita do kin 9 grudnia 2022 roku. Sequel "A Christmas Story" zawita na HBO Max 17 listopada, natomiast kontynuacja Zakonnicy 8 września trafi na kinowe ekrany.

Według źródeł powodem zmian w kalendarzu premier jest fakt, iż w Warner Bros. Discovery panuje spory bałagan, który jest aktualnie sprzątany przez nowe władze. Wytwórnia ma mieć w tym momencie budżet pozwalający na wypuszczenie dwóch filmów do kin w 2022 roku – będą nimi Black Adam i Nie martw się, kochanie.

Źrodło: The Hollywood Reporter