"Bigger Than Us" na platformach streamingowych od 26 sierpnia!

26 sierpnia na platformy streamingowe trafi film Bigger Than Us, którego producentką jest nagrodzona Oscarem aktorka i aktywistka Marion Cotillard. Film będzie można zobaczyć na platformach: Premiery Canal+, VOD.pl, Rakuten TV, Chili, Cineman, TVP VOD, Playnow.pl, Polsat Box Go oraz Mojeekino.pl.