Zwiastun 5. sezonu ''Opowieści podręcznej'' 0

Z pewnością czekaliście na to z niecierpliwością, ale już jest – pełny zwiastun piątego sezonu serialu Opowieść podręcznej. June dalej prowadzi swoją walkę.

fragment plakatu promującego serial ''Opowieść podręcznej''

W piątym sezonie dowiemy się jakie następstwa przyniesie zemsta June na Fredzie, której to kobieta dokonała pod koniec poprzedniej serii. Spodziewać możemy się również rozgrywki pomiędzy June a Sereną. June dalej walczy z Gilead, kontynuując swoją misję i pragnienie ponownego połączenia się z Hannah.

Fabuła Opowieści podręcznej w dużej mierze opiera się na powieści Margaret Atwood. Serial opowiada o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, powstałej po katastrofie ekologicznej. To totalitarne społeczeństwo, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową. Zmuszane są one do świadczenia usług seksualnych, w celu ponownego zaludnienia planety. Główną bohaterką jest June.

Premiera nowych epizodów już 14 września.

Od premiery w kwietniu 2017 r. Opowieść podręcznej stała się pierwszą serią dostępną w serwisie streamingowym, która zdobyła zarówno Złoty Glob, jak i nagrodę Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego.

Źrodło: Hulu