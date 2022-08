''The Umbrella Academy'' z odnowieniem na czwarty i finałowy sezon! 0

Jeśli chodzi o serial The Umbrella Academy to mamy dla Was dwie wiadomości, jedną dobrą, a drugą prawdopodobnie złą. Produkcja bowiem dobiega końca.

serial ''The Umbrella Academy''

Netflix po kolejnej udanej serii odnowił serial na czwarty sezon, jednak ten będzie również i finałowym.

Jestem bardzo podekscytowany tym, że niesamowicie lojalni fani serialu będą mogli doświadczyć pasjonującego końca podróży rodzeństwa Hargreeves, którą rozpoczęliśmy wspólnie w 2019 roku powiedział showrunner serialu Steve Blackman.

Jak zapowiada również Blackman czwarty sezon będzie zawierał tak niesamowitą historię, że wciśnie ona w fotel i zatrzyma widzów przed ekranem do ostatnich minut. My już nie możemy się doczekać, a Wy?

W finałowej serii powrócą Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya i Colm Feore.

Trzeci sezon ukazał nam nowych bohaterów należących do Sparrow Academy. Poprzez zmiany w czasie oryginalne rodzeństwo Hargreeves zmieniło rzeczywistość jaką znali. Do powstania The Umbrella Academy nigdy nie doszło, a Sir Reginald Hargreeves ma inne dzieci…

Fabuła serialu opiera się na serii komiksów Gerarda Way'a wydawanych przez Dark Horse Comics.

Źrodło: Bloody Disgusting