Rozpoczęto zdjęcia do filmu "Skołowani" 0

Wystartowały zdjęcia do filmu Skołowani – polskiej wersji filmu Kręcisz mnie, który podbił serca widzów najpierw we Francji, a później w kolejnych krajach na całym świecie. To romantyczna opowieść o spotkaniu Maksa – wiecznego Piotrusia Pana i przebojowej Julii.

zdjęcie z planu filmu "Skołowani"

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

W roli Maksa i Julii zobaczymy Michała Czerneckiego i Agnieszkę Grochowską. W pozostałych rolach występują m.in.: Marianna Zydek, Marcin Perchuć, Bartłomiej Kotschedoff, Gabriela Muskała, Jerzy Bończak, Maria Pakulnis i Mikołaj Grabowski. Skołowani to debiut reżyserski Jana Macierewicza. Za zdjęcia odpowiada Michał Pukowiec, a za montaż Adam Kwiatek. Scenariusz napisała Agata K. Koschmieder. Autorką scenografii jest Magda Marszałek, kostiumów – Kalina Lach i Anna Kozłowska, charakteryzacji – Magdalena Kakietek. Kierowniczką produkcji jest Jadwiga Dziuma.

Premiera filmu planowana jest na 2023 rok.

Źrodło: Next Film