Amazon zaprezentował zwiastun filmu My Best Friend's Exorcism , który jest adaptacją powieści bestsellerowej powieści Grady’ego Hendrixa.

Film wyreżyserował Damon Thomas, w głównych rolach pojawią się Elsie Fisher (jako Abby) oraz Amiah Miller (Gretchen).

W Polsce książka znana jest pod tytułem "Moja przyjaciółka opętana" została wydana przez Wydawnictwo Vesper. Oto oficjalny opis: