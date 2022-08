Długo oczekiwany filmowy powrót do Downton Abbey! Nakręcony na podstawie scenariusza Juliana Fellowesa Downton Abbey: Nowa epoka to wspaniałe widowisko, pełne emocji i humoru, łez radości i smutku oraz nowy, ekscytujący początek dla bohaterów tej uwielbianej przez widzów serii. Premiera filmu na Blu ray™ i DVD już 7 września.

Crawleyowie i ich personel goszczą ekipę, która nakręci film w ich rezydencji. Pozostali członkowie rodziny wyruszają do południowej Francji, gdzie mają zamieszkać w pięknej willi i odkryć dawne tajemnice hrabiny wdowy. Nowy film w interesujący sposób rozwija wątki zasygnalizowane w poprzedniej odsłonie i daje przestrzeń na narodzenie się tytułowej "nowej epoki".

Pod koniec poprzedniego filmu było jasne, że Mary naprawdę przejmuje kontrolę w Downton i ten wątek chcieliśmy teraz rozwijać. Z drugiej strony, małżeństwo Edith z Berthim układa się bardzo dobrze i teraz, kiedy urodziła dziecko, widzimy w niej kobietę nowoczesną. Okazuje się bowiem, że macierzyństwo i zajmowanie się Brancaster to dla niej za mało. Potrzebuje pewnej odskoczni. tłumaczy twórca serialu i autor scenariusza do filmów Julian Fellowes

Lata 20. XX wieku to w końcu moment, w którym kobiety zaczynały być zatrudniane w wielu obszarach i coraz częściej odczuwały potrzebę pracy poza domem. Ten kontekst historyczny okazuje się bardzo ważny, choć w żadnym razie nie dominuje narracji filmu. Jak przyznaje później Fellowes:

Należę do ginącego gatunku osób przekonanych, że podstawowym zadaniem przemysłu rozrywkowego jest rozrywka. Chcę, żeby ludzie oglądali "Downton Abbey" i czerpali z tego przyjemność. Chciałbym żeby poszli na ten film i miło spędzili czas – śmiali się, płakali, a potem wyszli zjeść dobrą kolacje i wrócili do domów z poczuciem, że spędzili miły wieczór. To jest mój cel i jeśli ktoś pyta czy sama rozrywka wystarczy to zawsze odpowiadam: tak.