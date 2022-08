Miles Teller z główną rolą w nowym filmie od twórcy ''Czarnego telefonu'' 0

Miles Teller, gwiazda tegorocznej przebojowej kontynuacji filmu Top Gun, znalazł nowy projekt. Aktor pojawi się w filmie akcji produkowanym przez Skydance, za reżyserię którego odpowie twórca Czarnego telefonu.

Miles Teller, film ''Top Gun: Maverick''

Produkcja nosi tytuł The Gorge. Teller otrzymał angaż do głównej roli. Za kamerą stanie Scott Derrickson.

Jeśli chodzi o fabułę filmu to jest ona trzymana w tajemnicy. The Gorge opisywany jest jako pełna akcji miłosna historia, która w trakcie zmieni odbiór przez widza tego co ogląda.

Scenariusz do The Gorge pisze Zach Dean mający na swoim koncie Wojnę o jutro. Teller oprócz pojawienia się na ekranie otrzymał także funkcję producenta.

Teller szerszej publiczności dał się poznać w 2014 roku, kiedy to wystąpił w muzycznym dramacie Whiplash i Niezgodnej. W tym roku oprócz w sequelu Top Gun: Maverick możemy podziwiać go także w Pajęczej głowie Netflixa. Wystąpił także w limitowanym serialu Paramount The Offer.

